Chiedi e ti sarà dato, la nuova Rita Ora

Il singolo Ask & you will receive, co-scritto in collaborazione con Raye (cantante e cantautrice britannica), si fa riconoscere subito "...per le sue vibrazioni piene di allegria e un ritmo estivo che parla di cogliere l'attimo con romanticismo e di immergersi direttamente in quella persona speciale"... riporta l'artista. Romanticismo che, appunto, è un fattore chiave di questo arco della vita di Rita Ora, la quale, di recente si è sposata con il famoso regista Taika Waititi, presente nel video in un piccolo cameo. E' davvero possibile che questo nuovo capitolo della sua vita personale la stia ispirando creativamente.

Il video, realizzato in una lavanderia a gettoni a Los Angeles, è dinamico, con l'artista che dimostra ottime abilità nel danzare oltre che canore.. trasmettendo quelle vibes disco che tanto apprezziamo, anche grazie al bel girato di Dano Cerny. Le clip prendono ispirazione dal celebre spot dei Levis501 del “lontano” '85 con Nick Kamen.