10 dicembre, si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani e questo anno, il 2023, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che compie 75 anni.

L' ultimo rapporto di Amnesty International, trova una causa in questo peggioramento nei doppi standard che vengono applicati alle diverse situazioni. Per fare soltanto un esempio: gli Stati dell’Unione europea hanno aperto le frontiere alle persone in fuga dall’Ucraina dimostrando di essere, in quanto uno dei raggruppamenti più ricchi al mondo, più che in grado di ricevere grandi numeri di persone in cerca di salvezza e di dare loro l’accesso alla salute, all’educazione e all’alloggio.

Al contrario, molti di quegli stessi Stati hanno chiuso le porte a chi fuggiva dalla guerra e dalla repressione in Siria, Afghanistan e Libia. Questo non farebbe altro che peggiorare la situazione dei Paesi in cui la libertà delle persone è già minacciata.

Il rapporto Human Freedom Index ha classificato 165 Paesi e territori in due categorie distinte: libertà personale e libertà economica, che vengono poi combinate per formare il punteggio finale della libertà umana.

Questo punteggio viene poi confrontato con quello di altre nazioni per determinare quali sono i Paesi più liberi al mondo. Ed eccoli qui, i primi 10: Svizzera, Nuova Zelanda, Danimarca, Estonia, Irlanda, Finlandia, Canada, Australia, Svezia e Lussemburgo.