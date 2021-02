I cinema tutti per i gamers

E' la Bbc, a raccontare quello che sta accadendo in Corea del Sud in suo reportage. La catena di cinema CGV ha avuto un idea per tamponare le perdite dovute alle restrizioni da Covid-19. E cioè affittare i suoi auditorium ai gamers per portare nuove entrate in cassa altrimenti vuote. “La qualità del suono è sorprendente” festeggiano i giocatori. Le famose poltroncine rosse quindi già vuote di spettatori, ora si riempiono di appassionati di videogame, che possono così riprodurre su una superficie più ampia le loro partite. Gli orari prevedono che prima delle 18 fino a quattro persone possono noleggiare uno schermo per due ore, il costo si aggira intorno ai 90 dollari, ma in serata il prezzo sale fino a 135.

















Console, giochi e controller sono a carico dei clienti, ovvero devono portarseli da casa. Le sale in questione hanno a disposizione tra i 100 e i 200 posti. Se si pensa che per assistere alla proiezione di un film l'acquisto di un biglietto era di 12 dollari, è facile intuire che Il nuovo business si è rivelato da subito incredibilmente remunerativo. Dal lancio del servizio, le sale contano 130 prenotazioni. La tipologia della clientela per la maggior parte sono uomini tra i 30 e i 40 anni, ma partecipano anche coppie e famiglie intere. Seon Hyeon Park, portavoce della CGV, ha raccontato alla Bbc come gli è venuta l'idea: “Quando ragionavo su come utilizzare gli spazi vuoti del cinema, ho notato che i giochi di oggi vantano una grafica eccellente e storie ben strutturate, proprio come i film, per cui se ci si può divertire guardando un film al cinema, ho pensato che gli sarebbe piaciuto anche giocare ai videogiochi qui dentro”.

