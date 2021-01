I vombati e le loro feci a cubetti

I vombati sono una razza di simpatici marsupiali quadrupedi muscolosi dalle zampe corte, con una coda molto corta che raggiungono la lunghezza massima di un metro. Appartengono alla famiglia dei "Vombatidi" e popolano le foreste, le montagne e le lande dell'Australia sud-orientale e della Tasmania. Hanno una curiosa caratteristica che da anni attira le attenzioni di tanti scienziati, fanno la "la cacca a cubetti". Ora però uno studio condotto a livello internazionale e pubblicato di recente sulla rivista scientifica Soft Matter spiega che la forma del cubo si forma all'interno dell'intestino e non nel punto di uscita, come invece si ipotizzava in precedenza.

















Il dottor Scott Carver, ecologo della fauna selvatica e uno degli autori del documento di ricerca, ha detto che «c’erano ipotesi meravigliosamente colorate in giro, ma nessuno l’aveva verificate». Arrivando persino a pensare che i vombati avessero lo sfintere anale di forma quadrata, oppure che le feci venissero schiacciate tra le ossa pelviche, fino alla più surreale ovvero, che i vombati dessero forma alle feci dopo averle depositate. Lo studio è partito dall'intestino dei vombati prendendo in esame le corde di trazione dello stesso. Nello stesso tempo i fisici hanno simulato attraverso calcoli matematici la produzione di cubi. Arrivando a stabilire che «Le contrazioni ritmiche dei diversi spessori che fanno parte dei muscoli dell'intestino, aiutano a formare gli angoli acuti dei cubi» per tanto l'intestino del vombati ha due regioni rigide e due flessibili. I vombati con il loro forte senso dell'olfatto, comunicano tra loro tramite le feci e che la forma del cubo aiuta a impedire che una volta depositate, rotolino via.

I ricercatori hanno anche scoperto che le feci a forma di cubo su una pendenza di otto gradi rotolavano molto meno rispetto ai modelli di forma sferica, (sono scienziati alla fine).

La cosa meravigliosa di tutta questa vicenda sta nel fatto che oltre ad aver svelato un aspetto misterioso di questi marsupiali, ha evidenziato un nuovo modo di produrre cubi all'interno di un tubo morbido, che potrebbe essere applicato ad altri campi della salute dell'apparato digerente.