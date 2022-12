Il ritorno di Paolo Nutini: "Acid Eyes"

Sono trascorsi circa 8 anni dalla sua ultima produzione e a luglio 2022 Paolo Nutini ha deciso di ritornare sulla scena musicale e rompere il silenzio con un album intitolato “Last Night In The Bittersweet” che contiene 16 brani, tra i quali "Acid Eyes", lontanissimi dalle tendenze del momento.

Completamente distaccato dal gossip, dai riflettori e dalle interiste, l'artista scozzese di origini italiane non ha una presenza social costante, tanto che i fan si erano preoccupati per questa assenza prolungata nel tempo.

Ora il suo ritorno e la condivisione della sua musica non fanno altro che riconfermare un talento rimasto tale indipendentemente dal tempo trascorso in silenzio, un talento che sembra nutrito proprio dallo spazio che liberamente ha deciso di prendersi, quello spazio di chi canta solo quando ha qualcosa da dire.



Un esempio di saggezza che ai giorni nostri stupisce perchè sembra viaggiare contromano rispetto alle mode del momento che invece richiedono all' artista una sorta di onnipresenza, quell'esserci a tutti i costi che sempre più spesso svuota anzichè riempire.









Ebbene Nutini pare ignorare tutto questo per lasciare posto all'essenza, spaziando dal rock al country, dal soul all'indie, senza curarsi minimamente di accontentare il pubblico teen come accade nelle mega produzioni contemporanee.

Un'anima fragile la sua che racconta in maniera delicata ed intima amori difficili, che condivide riflessioni interiori, che non nasconde la propria disperazione, che tocca anche la politica, senza mai dimenticare di esprimere la speranza in un mondo migliore.

"Acid Eyes", è uno dei primi singoli estratti dall'album ed è quel tipo di canzone d'amore malinconica che ti rimane addosso, ma che lascia ampio spazio ad un nuovo avvenire...

Paolo Nutini - Acid Eyes