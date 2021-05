Il Tenebrione Mugnaio nel minestrone?

Con il livello culinario a cui ci hanno prima abituati le mamme e poi le nostre personali curiosità gastronomiche, pensare ad un piatto gourmet a base di insetti diventa un’impresa “complicata”. Eppure dall’Europa è arrivato il primo via libera all’inserimento nel commercio alimentare del “tenebrione Mugnaio” comunemente chiamato “tarma della farina”.

Dopo la valutazione scientifica da parte dell’autorità europea per la sicurezza alimentare gli stati membri dell’Ue hanno autorizzato la commercializzazione come alimento delle "larve Gialle essiccate” di questo insetto. Questo nuovo alimento potrà essere immesso in commercio come insetto essiccato intero, sotto forma di snack, di farina o come ingrediente da utilizzare in altri prodotti alimentari. Questa prima decisione formale rientra in un progetto molto più ampio che si chiama: ”Farm to Fork” e mira a rendere più sostenibile il sistema alimentare.

Provate ora ad immaginare una piada, insalata, pomodoro e larve scottadito o una minestra di farro e larve. Dieta assicurata.