Instagram chiede ai bulli se vogliono davvero postare commenti offensivi

Chiedere ai bulli se vogliono veramente postare i loro commenti offensivi: questa è la risposta di Instagram al cyber bullismo. La piattaforma ha lanciato uno strumento che permette di identificare se il commento che l’utente vuole postare è intimidatorio e, in caso affermativo, gli chiede di ripensarci. Utilizzando l’intelligenza artificiale, Instagram capirà quali sono i messaggi offensivi basandosi sui post che sono stati più segnalati come inappropriati dagli utenti...funziona così: appare una notifica con la scritta “Sei sicuro di volerlo postare? Scopri di più”. Se l’utente clicca su ‘Scopri di più’, viene fuori il seguente messaggio: “Chiediamo agli utenti di pensare bene a ciò che scrivono, soprattutto se è simile a ciò che è stato precedentemente segnalato”. La nuova funzione è stata testata e ha portato a buoni risultati. Era ora...troppi "stupidi prepotenti", anche vigliacchi, si nascondono dietro ai social, a volte con così tanta violenza e cattiveria, da provocare reazioni inaspettate e a volte, come accaduto , tragiche.

La società ha inoltre annunciato che lancerà a breve una nuova funzione che permetterà agli utenti di filtrare i messaggi dei bulli.