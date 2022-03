J Balvin, Ed Sheeran: il primo duetto insieme in "Sigue"

Una conversazione nata in palestra che crea amicizia tra J Balvin e Ed Sheeran e sfocia in una nuova collaborazione. Si intitola "Sigue", una ballata reggaeton che promette di tenerci compagnia durante la nuova stagione.

E' lo stesso Ed a parlarne.

“Voglio condividere con voi una cosa a cui sto lavorando. Ho incontrato J Balvin in palestra a New York l’anno scorso. Eravamo solo io e lui la mattina presto. Ho riconosciuto la sua voce mentre era al telefono cosi mi sono avvicinato e l’ho salutato. Abbiamo chiacchierato così a lungo che siamo finiti a pranzare insieme e prendere il te del pomeriggio. Poi siamo diventati amici che chiacchierano non stop. Ero a New York per Natale per dei concerti, così abbiamo deciso di passare una giornata in studio che ha portato molto di più, che scoprirete presto. Ma le prime due canzoni che abbiamo scritto sono Sigue e Forever My Love, uscitanno presto e io le amo. Lui voleva portarmi in questo mondo, e io volevo portarlo nel mio. È stata una vera sfida imparare lo spagnolo e mi sono divertito tantissimo a farlo. Spero che voi la amiate tanto quanto me.”

J Balvin & Ed Sheeran - Sigue