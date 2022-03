...ora dovrò trovare un vero lavoro

Tra il pubblico che ha assistito all'ultimo concerto dei Genesis con Phil Collins c'era anche lui, Peter Gabriel, primo frontman della band e primo componente ad andarsene. Questo rende tutto più difficile da credere che sia una cosa provvisoria, questa volta è finita davvero Phil Collins non ce la fa a proseguire e saluta. Sabato 26 marzo a Londra, alla 02 Arena, è stato l'ultimo concerto della sua vita. Che fosse malato da tempo, di voci ne giravano tante, ma la speranza era non fosse così grave da farlo ritirare dalle scene. E invece cala il sipario sulla leggendaria carriera del 71enne frontman dei Genesis. L' autore di hit come "Against all odds" e "Sussudio", per restare alla carriera in solitaria, ma che insieme al tastierista Tony Banks e il bassista Mike Rutherford, aveva recentemente annunciato la reunion per il tour 'The Last Domino?'









Il momento più toccante è stato sicuramente quando ha spiegato il motivo che lo ha spinto alla dolorosa decisione, rivelandoo di non riuscire più a suonare in seguito agli interventi chirurgici subiti alla schiena e che gli hanno provocato danni ai nervi del piede. "Ho otto viti nella schiena, l'intervento mi ha lasciato il piede insensibile". I successivi interventi chirurgici non hanno migliorato il quadro ma anzi gli hanno causato le "maledette" lesioni. A questo si aggiungono i problemi di diabete e una caduta in cui sbatté la testa nel 2017. Phil Collins è un mito del rock, fin da quando nel 1975, proprio con l'addio di Gabriel, era passato da batterista a essere la voce dei Genesis. Un successo planetario che poi si è ripercosso anche sulla sua carriera di solista. Quidi "Game Over" e nemmeno vedere alla batteria dei suoi Genesis durante il concerto, un altro Collins, il figlio Nic poteva lasciare sperare che la storica band avesse una chances di proseguire.

Ma la speranza è l'ultima a morire e non ci costa nulla continuare a sperare che i Genesis possano continuare sempre con un Collins alla batteria.....