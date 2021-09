La Gioconda fa bella mostra del suo "lato B"

I tempi cambiano ed è così anche nell'arte. Le polemiche sorte alla vista della statua eretta in onore della "Spigolatrice di Sapri" non si sono ancora spente, che da Bristol arriva la foto divenuta virale sul web in pochissimo tempo. La protagonista, o la statua, nella foto è la Gioconda, colei che venne ritratta da Leonardo da Vinci nel 1500 nelle sue vesti più austere. In tanti ammirando la bellissima dama ritratta nel quadro almeno una volta si saranno chiesti che fattezze avesse a figura intera.

Dal museo M-Shed di Bristol, oggi arriva la tanto attesa risposta al quesito, infatti all'interno di una mostra di street art, non solo le sue forme prendono consistenza in una statua in bronzo, a grandezza naturale, ma vengono sfoggiate con orgoglio. Insomma la Monna Lisa si spoglia e fa bella mostra del suo lato B. La statua, infatti, senza troppi giri di fantasia si solleva le vesti lasciando scoperto il suo fondo-schiena mantenendo però il suo enigmatico sorriso.



Manco a dirlo le immagini stanno facendo il giro del web. La Gioconda 'hot version' sarà in mostra fino al 31 ottobre. La nuova "veste" della Monna Lisa sta suscitando la curiosità, ma anche l'ironia del popolo della rete, forse però anche l'indignazione e la presa di distanze degli amanti dell'arte più irremovibili.

Da che parte schierarsi?