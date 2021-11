La Mary di "Love of My Life"

"Amore della mia vita mi hai ferito, mi hai spezzato il cuore e ora mi lasci, amore della mia vita, non riesci a vedere, riportamelo indietro, riportamelo indietro…" Inizia con queste parole la poesia divenuta una delle canzoni d'amore più belle mai scritte: "Love of my life". A scriverla è Freddie Mercury, e la dedica l'unica donna della sua vita, quella Mary Austin incontrata nel 1969 quando lei aveva solo 19 anni e lui 24. Lui ancora si chiamava "Farrokh Bulsara". Mary non è mai stata la moglie di Freddie, anche se il giorno di Natale del 1973 le chiese ufficialmente di diventarla, ma resterà accanto a lui fino alla fine prima come compagna, poi nella veste di migliore amica e confidente.

Le cronache dell'epoca narrano che lei e Freddie si incontrarono in un negozio di abbigliamento dove lei lavorava. "Non potrei mai innamorarmi di un uomo come mi sono innamorato di Mary" ripeteva spesso Frddie Mercury parlando della sua musa ispiratrice, arrivando per averla vicina il più possibile a inventarsi un lavoro per lei: "segretaria per le questioni inerenti la sua musica e le sue pubblicazioni". La Austin ha poi sposato l'artista di pittura Piers Cameron dal matrimonio sono nati due bambini.

Love of My Life appartiene all'album "A Night at the Opera", pubblicato nel 1975. Grazie al grande successo che ottenne durante la tournée in Sudamerica del gruppo, lo ritroviamo anche come singolo nella nuova versione acustica dal vivo all'interno di "Live Killers" dei Queen del 1979. Love of my life entrò profondamente nei cuori gli ascoltatori fino a divenne da subito un cavallo di battaglia della band londinese. Brano riproposto durante tutte le loro esibizioni. Mary Austin la donna che a trent'anni dalla scomparsa del front man dei Queen, avvenuta il 24 November 1991, mantiene fede a quell'ultima promessa scambiata sul letto di morte, ovvero di non rivelare a nessuno, famigliari di Freddie compresi, dove costudisce le ceneri del suo amato. Mercury le lasciò metà del suo patrimonio, compresi i diritti d'autore per la registrazione, e la sua villa di 28 stanze a Kensington, Londra , in cui morì, e dove Mary ancora detiene la sua residenza.

"Tu ti ricorderai, quando tutto questo svanirà, del tutto col tempo. Quando invecchierò, sarò li al tuo fianco per ricordarti, quanto ti amo ancora, Ti amo ancora…"

Love of My Life (F. Mercury)