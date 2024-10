Laura Pausini e la sua ultima Ciao

Semplicemente Ciao, questo il titolo dell'ultimo singolo di Laura Pausini. L'artista ha detto "Quando quest’estate mi è arrivata la canzone ho subito sentito una spinta a scrivere una storia. Non stavo cercando nulla, ma ho dovuto assecondare le sensazioni. Ho aperto melodicamente la canzone e abbiamo lavorato un po’ sul ritornello, ma ho subito amato le sonorità da club." Un pezzo internazionale che tra le firme vede quella di Sam Smith, e che segue la collaborazione a sorpresa con Lazza da La Locura.

"Ciao parla della capacità di lasciare andare con serenità le persone che sono state al nostro fianco fino ad ora. Cosa non semplice. Almeno per me. Normalmente quando finisce una storia (d’amore, d’amicizia o di lavoro) è più facile discutere, trovare una colpa, cancellare l’altro. Questa volta no. Si può imparare a lasciar andare e vivere ognuno la propria vita rispettandosi. Sbattendo la pace in faccia alla guerra", ha scritto la cantante di Solarolo su Instagram



Una sorpresa vedere Laura bionda nel video, ma la cantante ha precisato che si tratta di una parrucca. Un biondo platino che si sposa benissimo con l'abito bianco, corredato da ali, firmato Roberto Cavalli





Nei prossimi mesi Laura Pausini sarà impegnata di tanti live a partire dal 4 novembre quando l’artista sarà presente al World Tour Winter 2024 a Londra, per spostarsi poi a Malaga, Monaco, Sòfia e Belgrado mentre in Italia tantissime le date, da Bari a Milano fino a Messina a San Silvestro.

Ciao è un brano che parla di come si può interrompere senza rancore una qualsiasi relazione dall'amore all'amicizia. Infatti Laura ha raccontato alla stampa che il brano è dedicato alla sua ex manager Rosaria Sindona, quando purtroppo il rapporto lavorativo si era interrotto, ma erano riuscite comunque a mantenere un buon rapporto interpersonale.