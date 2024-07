Count On My Love - pronti a ballarla?

La stagione estiva è avviata e con lei anche le discoteche, non per caso The Blessed Madonna ha continuato a sfornare successi e non si smentisce con la sua ultima uscita: "Count On My Love". La produttrice e conduttrice radiofonica porta il suo sound in direzioni vivide, realizzato con un cast di amici intimi, il singolo utilizza una melodia fischiata di Daniel Wilson.

"Fischietta durante le sessioni per esercitarsi o trovare melodie e si adattava così bene" questa la semplice (ma efficace) spiegazione dell'artista che nel brano presenta anche il pianoforte del DJ, produttore e professore del Berklee College Of Music, Yuki Kanesaka.