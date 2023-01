Le Band rock più ascoltate in streaming nell'ultimo anno

Una speciale classifica è stata compilata da “liberty Games”e riguarda gli artisti “classic Rock” più ascoltati in ogni paese del mondo. La ricerca ha analizzato il numero delle riproduzioni su youtube in ogni paese negli ultimi 12 mesi. Dai risultati è emerso che i Queen sono gli artisti più ascoltati al mondo, essendosi piazzati in vetta in sessantatrè paesi diversi, tra cui Italia, Messico e Regno Unito tra gli altri, con un totale di 1,86 miliardi di ascolti nell'ultimo anno.

I Queen hanno totalizzato più ascolti di alcune delle band più iconiche del genere, compresi i Beatles con 1,01 miliardi di ascolti, i Nirvana 1,05 e i Rolling Stones 571 milioni. Nella graduatoria dopo la formazione un tempo guidata da Freddie Mercury, al secondo posto si trovano i Guns N' Roses che sono risultati piuttosto popolari nel Sud America. La terza posizione è andata agli AC/DC che sono i più ascoltati del genere negli Stati Uniti e in Canada.