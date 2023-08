Le sneakers sostenibili di Chris Martin

Un oggetto di culto destinato a fare scuola in fatto di sostenibilità.

Sono le sneakers di Chris Martin. Fluo e psichedeliche, sono realizzate su misura e appositamente per lui tenendo conto di un aspetto importante.

Va ricordato che La band, da anni, è molto attenta a ridurre l'impatto ambientale durante i suoi eventi. Le scarpe da trail running del front man riprendono e sposano in toto questo principio: sono completamente riciclate.

Infatti per realizzarle sono state utilizzate settanta paia di vecchie sneakers buttate: smontate, riassemblate e riportate a nuova vita. Fino a diventare per il cantante una componente fondamentale del suo look definito "sporty neon".

La suola, inoltre, ha anche una speciale funzione "aerodinamica": leggerissima e ammortizzata, è stata concepita per facilitare il movimento.