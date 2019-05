Nuovo album dei Guns N'Roses? Yeah!

Le sue parole testuali sono state: "“Quando finiremo il tour in autunno, inizieremo a lavorare su ciò che finirà per essere il prossimo disco dei Guns”. L'annuncio di Slash ha fatto saltare sulla sedia gli attempati, ma ancora vitali fans dei Guns N'Roses, che attendevano dal 2008, cioè da Chinese Democracy che la band capitanata da Axl Rose si rifacesse viva. I progetti sono di terminare il tour in autunno e poi di iniziare a lavorare ad un album che vedrà la reunion del gruppo.





Nell'intervista sono state fatte alcune domande personali, in particolare sul suo addio alle droghe e all'alcol. Questa la risposta: "E’ grazie alla musica. L’unica ragione per cui faccio dischi è che posso uscire fuori ed andare in tour, perché come chitarrista, adoro suonare la chitarra. Non amo stare in studio, non amo stare seduto a casa mia a suonare la chitarra, mi piace suonare dal vivo. Quindi è quello che spero di fare sempre..."