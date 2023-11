Nuovo singolo in uscita per Olivia Rodrigo

Secondo The Guardian, dopo Billie Eilish, Olivia Rodrigo è sicuramente la prima pop star ad aver suscitato l'attenzione e l'interesse mondiale, conquistando diversi record col suo album di debutto, “Sour”. 3 grammy awards, oltre 17 milioni di copie vendute e più di 40 milioni di stream accumulati.

Abbiamo avuto un assaggio del suo ultimo progetto discografico con Vampire, primo singolo estratto dall'album in questione, che si è aggiudicato il titolo di più alto debutto per un’artista solista su Spotify nel 2023 ed il cui video ha ricevuto ben 6 nomination agli MTV Video Music Awards.









Ora arriva un altro pezzo, “Get Him Back”, ad accompagnare l'uscita di GUTS, in merito al quale la Rodrigo ha dichiarato: “Con questo disco mi sono concentrata più sull’aspetto della scrittura, che a volte include il non prendermi troppo sul serio ed essere più sfrontata con le parole. Abbiamo sperimentato tanto con approcci differenti alla composizione e abbiamo creato qualcosa che è molto più influenzato dalla musica rock rispetto ai miei lavori precedenti”.

A confermare quest'ultima affermazione anche il New York Times che la identifica come “la nuova promessa del firmamento pop, diventata una vera rock star”.