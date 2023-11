Ofenbach e Norma Jean Martine

Dorian Lauduique e da César De Rummel, alias Ofenabach, sono approdati al successo internazionale nel 2016 grazie al singolo Be Mine che è diventata una vera e propria hit, la prima di molte.

Con oltre 3 miliardi di streams in carriera e una serie di singoli certficati platino, il duo di DJ producers francese Ofenbach torna con il nuovo brano ‘OVERDRIVE’ che ripropone il sample della hit dance anni ’80 ‘Cambodia’ di Kim Wild, di cui i due sembrano essere fans.









Al loro fianco scende in campo anche NORMA JEAN MARTINE, l’indimenticabile voce già protagonista della hit degli Ofenbach 'Head Shoulder Knees & Toes' che ha ragiunto d oggi 541 milioni di streams.

“Abbiamo totalmente ri-lavorato le parti delle strofe in cui canta Norma Jean Martine, che per noi era la voce perfetta per questo brano”...decisamente un bell'attestato di stima per l'atista.

A proposito di “Overdrive”...