Bob Sinclair & Matia Bazar feat. Antonella Ruggiero

Appassionato dell’italodisco e Dj da record, Bob Sinclair, a distanza di dodici anni dalla hit “A far l’amore”, col quale riproponeva un successo della Carrà a modo suo, ripesca la formula del remake, per dare la sua personale lettura di uno dei successi più iconici della discografia dei Matia Bazar, “Ti Sento”.

L’inconfondibile voce di Antonella Ruggero, si mescola all'estro creativo di Sinclair e ci regala quello che si preannuncia essere una hit destinata a funzionare tanto quanto l’originale.









L’idea è nata ancor prima di decidere che il brano fosse pubblicato ufficialmente come singolo, direttamente da uno dei dj set di Sinclair. A raccontarlo è stato lui stesso:

"I Matia Bazar produssero Ti Sento nel 1985, che divenne rapidamente un inno della musica dance da club in Belgio, Olanda e Francia e raggiunse le classifiche di tutto il mondo. All’inizio di quest’anno ho realizzato una mia versione perché ho pensato che fosse il momento giusto per riproporla nel mio dj set. I Matia Bazar l’hanno sentita sui miei social e abbiamo deciso di ripubblicare la nuova versione con Time Records per quest’autunno. Spero sinceramente che tutti i dj e un nuovo pubblico mondiale apprezzino questa versione che ho creato con il cuore nel rispetto di un classico senza tempo. Ti sento, Italia!”

E “Ti sento”, anzi, ti sentiamo anche noi, Sinclair!