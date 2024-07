Pittore talentuoso a due anni

A soli due anni, un bambino tedesco Laurent Schwartz ha incantato il mondo dell’arte con i suoi straordinari dipinti. Con il supporto dei genitori Lisa e Philip, Laurent ha scoperto la sua passione durante una vacanza in un resort, dove ha trascorso ore nella stanza delle attività per bambini, rivelando un talento innato per la pittura.

Laurent ha già esposto le sue opere alla fiera d’arte moderna ART MUC a Monaco di Baviera, vendendo i suoi dipinti a prezzi notevoli. Collezionisti di tutto il mondo sono rimasti affascinati dalle sue creazioni, pagando fino a 7.000 dollari per i suoi lavori.

I dipinti di Laurent, apprezzati per la loro natura astratta, spesso incorporano sagome di animali come elefanti, dinosauri e cavalli, preferiti del giovane artista. I genitori di Laurent hanno deciso di destinare i guadagni delle vendite delle opere a un conto di risparmio, a cui Laurent potrà accedere solo al compimento della maggiore età.

Questo assicura che i profitti siano utilizzati per il suo futuro, permettendogli di avere risorse per ulteriori sviluppi artistici o educativi. Lisa, la madre di Laurent, ha creato un profilo Instagram per condividere le opere del figlio, che ha rapidamente accumulato oltre 36.000 follower.