Riflettori puntati su Angelina Mango

L'abbiamo conosciuta in veste di allieva fra i banchi della scuola di Amici, ma già dal suo ingresso si è fatta notare, distinguendosi grazie ad uno stile riconoscibile, perché davvero tutto suo.

Angelina Mango, figlia d'arte come il cognome stesso suggerisce, di arte deve averne respirata proprio tanta, perché le è rimasta visibilmente attaccata addosso.

Una bellissima voce la sua, si, ma a fare la differenza è il modo in cui riesce a mettere il proprio tocco personale in ogni brano che interpreta, nonché il modo in cui tiene il palco, imponendosi all'attenzione di chi la guarda e l'ascolta, con quel suo fare scanzonato ed elegante allo stesso tempo.









Ci aveva già incantato raccontando la sua "Voglia di Vivere". Questo il primo singolo ed anche il titolo del suo Ep.

Ora torna con un nuovo pezzo tratto dallo stesso album, “Ci pensiamo domani”, un brano che nasce con l'idea di riportare serenità nei momenti bui, "..perché un domani - dice lei - nonostante tutto arriva sempre e rappresenta sempre una nuova opportunità".

Se il buongiorno si vede dal mattino, per Angelina prevediamo un futuro radioso. Intanto, però, le auguriamo di saper vivere al massimo il momento presente, carico per lei di soddisfazioni ed attestati di stima.

Al resto, come giustamente suggerisce lei stessa, “Ci pensiamo domani”.