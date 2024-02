Settimana corta anche in Germania

La settimana corta arriva anche in Germania. Berlino avvia un periodo di sperimentazione di sei mesi in 45 aziende di tutto il Paese, con i dipendenti che lavoreranno un giorno in meno a settimana a parità di retribuzione.

La Germania da tempo sta fronteggiando una crisi a causa della carenza di manodopera, che questa nuova introduzione vorrebbe limitare, rendendo i lavoratori più felici e produttivi.

Secondo i sostenitori, chi la sperimenta vivrebbe un aumento del benessere in ambito lavorativo, e anche coloro che non sono disposti a lavorare una settimana intera sarebbero invogliati ad entrare nella forza lavoro, contribuendo a ridurre l'attuale carenza di manodopera che colpisce i Paesi industrializzati di tutto il mondo.

La Germania sta attualmente lottando contro la mancanza di lavoratori in settori qualificati, lo scorso novembre la Camera di Commercio e Industria ha dichiarato che la metà delle aziende tedesche fatica a coprire i posti vacanti