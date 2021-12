Sound e stile unico: ecco Iann Dior

Dopo aver scalato le classifiche di tutto il mondo, Iann Dior torna con “Let you”, dove ci parla di una malsana relazione d'amore che può addirittura spezzargli il cuore. Portoricano cresciuto in Texas, Iann Dior a soli 22 anni ha già conquistato il primo posto della UK Chart e della prestigiosa Billboard Hot 100, grazie alla collaborazione avuta con 24k Golden per il successo “Mood” che ha ottenuto ben 4 dischi di platino con oltre un miliardo di ascolti!









Iann Dior è sicuramente una delle voci più interessanti della scena pop internazionale e presto partirà per il suo “Better Things Tour” che toccherà ben 23 città europee nei primi mesi del 2022. Un'unica data per l'Italia, il 4 febbraio sarà sul palco del Fabrique di Milano.

Iann Dior - Let You (Official Music Video)



IANN DIOR in Europa:

22 January 2022 - Olympia Theatre - Dublin, Ireland

24 January 2022 - O2 Forum Kentish Town - London, UK

26 January 2022 - O2 Academy - Glasgow, UK

28 January 2022 - O2 Institute Birmingham - Birmingham, UK

30 January 2022 - O2 Ritz Manchester - Manchester, UK

01 February 2022 - La Madeleine - Brussels, Belgium

02 February 2022 - Elysee Montmartre - Paris, France

04 February 2022 - Fabrique - Milan, Italy

06 February 2022 - Riviera - Madrid, Spain

07 February 2022 - Razzmatazz - Barcelona, Spain

09 February 2022 - Komplex 457 - Zurich, Switzerland

10 February 2022 - Ottakringer Brauerei - Vienna, Austria

11 February 2022 - Palladium - Warsaw, Poland

13 February 2022 - Backstage Werk - Munich, Germany

14 February 2022 - Melkweg - Amsterdam, Netherlands

17 February 2022 - Calswerk Victoria - Cologne, Germany

18 February 2022 - Huxley’s Neue Welt - Berlin, Germany

20 February 2022 - VEGA (Main Hall) - Copenhagen, Denmark

21 February 2022 - Sentrum Scene - Oslo, Norway

22 February 2022 - Fryshuset Arenan - Stockholm, Sweden

24 February 2022 - House of Culture - Helsinki, Finland

26 February 2022 - Izvestia Hall - Moscow, Russia