Tananai e quella distanza "Abissale"

Si intitola "Abissale" e si tratta del primo brano in cui Tananai parla d'amore e che ha portato ad un esperimento sociale che lo ha visto per ore rimanere immobile nel centro di Milano. Le reazioni dei passanti sono state curiose: c'è chi ha colto l'occasione per abbracciarlo, chi ha scattato foto, selfie oppure chi ha intavolato una conversazione a senso unico.

Nel video troviamo tutto il racconto dell'esperimento, mentre il suo nuovo singolo è già un successo di pubblico con quasi mezzo milione di ascolti su Spotify in meno di una settimana.

“Abissale rappresenta il riflesso inverso del mio stato d’animo degli ultimi mesi: in un momento particolarmente felice e caotico della mia vita mi sono guardato dentro, ho scavato nel mio passato e ho tradotto le mie emozioni più nascoste e malinconiche in questo brano. È un pezzo nato in modo molto naturale, in un giorno e mezzo era già pronto“.

Tananai - ABISSALE