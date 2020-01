Tornano i Pearl Jam, singolo album e tour

Oltre 60 milioni di copie vendute nel mondo, 21 album pubblicati, i Pearl Jam uno tra i gruppi più famosi e di successo nati negli anni novanta, sono ritornati con una nuova canzone che anticipa il loro album, Gigaton, in uscita il 27 marzo di quest'anno, dopo ben 6 anni di pausa dai tempi di Lightning Bolt.

E, sorpresa sorpresa, questo Dance Of The Clairvoyants, ha un po' spiazzato anche i fans più fedeli. Uno sound davvero lontano dallo stile classico della band di Seattle.

"Realizzare questo disco è stato un lungo viaggio", ha detto il chitarrista Mike McCready in un comunicato stampa. “A volte era emotivamente oscuro e confuso, ma è stato anche una sorta di road map emozionante e sperimentale. Collaborare con i miei compagni in Gigaton alla fine mi ha dato più amore, consapevolezza e conoscenza della necessità di un collegamento umano in questi tempi. ”

La copertina dell'album mostra Ice Waterfall, una foto incentrata sul cambiamento climatico firmata da Paul Nicklen, acclamato fotografo, regista e biologo marino canadese, vincitore di tanti premi fotografici a livello mondiale.

Iniziato il tour americano, a giugno si sposteranno in Europa e a luglio, il 15, saranno ad Imola.

Ascolta il nuovo singolo dei Pearl Jam