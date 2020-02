Torta di funghi con pane in cassetta e mozzarella di lenticchie, la ricetta veg di Carla Casali

Ingredienti per 4 persone

• 200 g finferli

• 150 g funghi shiitake

• 150 g funghi pioppini

• 100 g funghi champignon

• 8 fette di pane integrale in cassetta

• 200 g bevanda di mandorla non zuccherata

• 200 g mozzarella di lenticchie

• Prezzemolo tritato qb

• 1 spicchio di aglio

• 30 g gherigli di noci

• Olio EVO qb

• Sale integrale qb

• Pepe bianco qb

Preparazione: Pulire i funghi e tagliare grossolanamente, scaldare un filo di olio EVO con lo spicchio di aglio in camicia, da eliminare appena prende colore. Unire i funghi e fare rosolare per 5 minuti a fiamma vivace (se necessario aggiungere un po’ di acqua) poi proseguire la cottura per altri 10 minuti a fiamma media, salare quasi a fine cottura. Versare in una ciotola la bevanda di mandorla con un pizzico di pepe, immergere le fette di pane in modo che si inzuppino, poi trasferire in una pirofila ricoperta da carta forno e fare un primo strato di pane, adagiare sopra uno strato di mozzarella di lenticchie affettata, metà dei funghi e una parte di noci sbriciolate, proseguire con un altro strato di pane e funghi, poi terminare con le restanti noci, prezzemolo e una grattugiata di mozzarella. Infornare a 180°C per 20-25 minuti. Servire calda oppure il giorno dopo è ancora più gustosa