Zorro ? Una donna !

Mentre c'è una certa resistenza ad immaginare una donna nei panni di 007, la vedremo presto nei panni di un giustiziere molto noto ovvero Zorro in una serie tv. E quasi pronto il riadattamento televisivo di Zorro che cambia i connotati da Don Diego della Vega ripensando al personaggio in una prospettiva al femminile. La sceneggiatura è in fase di sviluppo per conto di The Cw la serie sarà scritta e prodotta da Robert Rodriguez che racconterà le avventure di questa eroica fuorilegge e giustiziera mascherata. Si tratta in realtà di un progetto non proprio nuovo infatti sarà un reboot che probabilmente è la rielaborazione di un'idea nata dalla creatività di Robert e sua sorella Rebecca Rodriguez per un progetto proposto alla Nbc un paio di anni fa.