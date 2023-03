La Puglia ascoltata

In Puglia cultura, bellezza e storia si fanno “sentire” e diventano protagoniste della nuova coproduzione radiofonica promossa dalla Comunità Radiotelevisiva Italofona, associazione di cui San Marino Rtv è membro fondatore. L’incontro con questa terra sorprendente e straordinaria è stato al centro del racconto delle emittenti della CRI che hanno aderito all’iniziativa e di tanti ospiti del mondo della cultura e delle istituzioni che insieme hanno condiviso, lo scorso ottobre, il Cammino della Comunità lungo gli itinerari messi a punto con la collaborazione di PromozionePuglia tra Bari, Polignano a Mare e Castellana Grotte. Il racconto radiofonico è stato ampliato da approfondimenti sulla cultura greca in Salento e sul cicloturismo nel cuore di pietra dell’Italia del Sud. I primi due appuntamenti sono stati dedicati alla città di Bari, un ponte tra Oriente e Occidente, prima tappa del Cammino della CRI all’insegna della storia e della cultura. Radio Romania Internazionale ha raccolto nel suo servizio la testimonianza dell’archeologo Angelo Attolico del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, mentre la Radiotelevisione Svizzera di Lingua Italiana ha intervistato la giornalista Anna Maria Ferretti, tra le fondatrici della Casa delle Donne del Mediterraneo di Bari. Sempre a Bari l'intervista alla scrittore Francesco Carofiglio realizzata da Radio Vaticana. A seguire le due puntate dedicate alle Grotte di Castellana, seconda tappa del Cammino. Radio Capodistria, nel suo contributo, ha ripercorso insieme agli ascoltatori la visita alle Grotte alla scoperta di caverne e corridoi rocciosi dai colori particolari e dai nomi mitologici, attraverso le parole della guida turistica Antonietta Carrieri e di Enrico Romita, regista dello spettacolo “Hell in the cave” ispirato all’Inferno dantesco. Partendo dal percorso di visita nel complesso carsico situato alle porte della Valle d’Itria, Radio San Marino ha intervistato l’esploratore sammarinese Fabio Bollini per parlare di speleologia e delle grotte visitabili nel territorio della Repubblica più antica del mondo. Altri due approfondimenti dalla visita alle Grotte sono disponibili in podcast, con i contributi realizzati da Radio ICN New York e RTSH Albania. Sono andati in onda i servizi di RAE Argentina e di RAI Sicilia per raccontare la visita a Polignano a Mare, paesaggio di bellezze naturali e architettoniche e terra di origine di personalità del calibro di Domenico Modugno e Pino Pascali. Anche Radio Atene è presente con un contributo sulla storia delle comunità ellenofone nel Salento e Rai Radio 3 sul cicloturismo in Puglia, con un’intervista a Roberto Guido, autore del libro “In bici sulla via dei Sassi e dei Trulli. Bari, Matera, Valle d'Itria e il mare di Puglia” (Ediciclo Editore, 2022). L’iniziativa della Comunità Radiotelevisiva Italofona è stata realizzata con il patrocinio di Pugliapromozione.

