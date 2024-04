Un viaggio emozionante che celebra il potere della radio che unisce persone e culture. Il potere della parola e dei suoni di ieri, di oggi e di domani. Rari audio conservati negli archivi delle radio, ricordi, aneddoti, curiosità, testimonianze…. Voci, stili, toni diversi. La mia radio in miniatura è il racconto personale a volte intimista, a volte scanzonato, istituzionale, poetico, inquietante ma sempre coinvolgente e appassionante. Realizzato al microfono da chi ogni giorno porta la lingua italiana nel mondo. In diffusione su tutte le emittenti associate alla Comunità Radiotelevisiva italofona che hanno aderito all’iniziativa. E non finisce qui: sono in arrivo altre preziose miniature …. Radio Miniature è una coproduzione podcast promossa dalla Comunità radiotelevisiva italofona Si ringraziano per il coordinamento editoriale Andrea Borgnino (RAI) e Daniel Bilenko (RSI) ; per la sigla Radio Vaticana su musica originale di Mara Miceli.



