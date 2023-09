3 Settembre la Repubblica di San Marino celebra il suo anniversario di fondazione

Domenica 3 settembre 2023 la più antica Repubblica del mondo, di San Marino, celebra il suo anniversario di fondazione. I festeggiamenti saranno un ricchissimo programma che vedrà coinvolte tradizione, musica, spettacoli. Fin dalle prime ore del mattino un susseguirsi di eventi iniziando con la suggestiva cerimonia dell’alzabandiera in Piazza della Libertà. Culminando con il concerto di Mario Venuti in serata al campo Bruno Reffi con finalità di aiuto alla Biblioteca Comunale "Loris Ricci Garotti" di Sant'Agata sul Santerno totalmente danneggiata dalla recente alluvione in Emilia Romagna. Ne abbiamo parlato con Marilia Reffi.