Uno scrittore per caso

Nell'Europa tra ottavo e nono secolo d. C., attraversata da contrapposizioni cruente fra culture antiche e nuovi popoli emergenti, nascono regni che saranno fondamentali nella storia dei secoli avvenire come l'Inghilterra, il Ducato dei Rus' di Kiev ed il Ducato di Normandia. Il Conte Thoran Tyrkensson ramingo senza terra, ma al comando di una terribile schiera di guerrieri, sceglieva con chi allearsi per onore, vendetta e amore. Inizia così il romanzo del giovane Marco Stambazzi ambientato nel violento e terribile medio evo.

Con l'autore (per caso) ne abbiamo parlato a Diamoci de Tu.