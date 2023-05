Il Dipartimento di Scienze Umane e il Centro Studi sulla Memoria dell’Università degli studi della Repubblica di San Marino presenta il progetto "Memorie dal Monte". Realizzato con la collaborazione e il supporto tecnico di Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia è finalizzato al recupero per la salvaguardia di pellicole amatoriali e video familiari su supporti oramai in disuso.Che costituiscono oggi importanti documenti per la ricostruzione della memoria collettiva e della storia locale, un patrimonio consistente e diffuso, a forte rischio dispersione, in grado di offrire uno sguardo inedito sulla nostra società.

Ne Abbiamo parlato con la Prof.ssa Maria Elena D'Amelio, una delle responsabili del progetto e docente del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università della Repubblica di San Marino