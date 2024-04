Elezioni politiche: ultimo giorno prima del deposito di liste e coalizioni

Manca un solo giorno alla scadenza del termine, fissato per domani alle 12, per la presentazione delle liste, delle coalizioni e dei candidati, in vista delle elezioni politiche che a San Marino si terranno il 9 giugno. La scadenza successiva il 4 maggio, giorno entro il quale le forze politiche in lizza dovranno dichiarare la disponibilità alla eventuale fase di negoziazione, qualora nessuno ottenga la maggioranza dopo il primo turno. Si succedono intanto le conferenze stampa dei partiti e dei movimenti per illustrare le rispettive proposte: oggi sarà la volta di Rete e Repubblica Futura.