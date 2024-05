Verso le elezioni: l'OSCE incontra i rappresentanti dei media

Da ieri sul Titano la Delegazione dell’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell’OSCE. Proseguono a Palazzo Begni gli incontri con l'obiettivo specifico di valutare il contesto pre-elettorale e l’organizzazione delle elezioni.

Al tavolo in mattinata, in un unico confronto, Consulta per l'Informazione, Autorità garante per l'informazione e Commissione di Vigilanza. Al centro dell'incontro un focus sui media presenti sul Titano che copriranno le elezioni, dai quotidiani, alla radio, alla tv. Illustrato all'OSCE un quadro sulle norme che gli operatori dell'informazione sono tenuti a seguire in campagna elettorale a San Marino.

Si procederà poi con coalizioni e liste in corsa alle prossime consultazioni.