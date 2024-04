Giorgia Meloni: "Mi candido in Europa: scrivete solo il mio nome di battesimo"

C'erano pochi dubbi sulla sua decisione, tra l'altro anticipata dal presidente del Senato La Russa che, intervistato da Bianca Berlinguer, l'ha ringraziata per la scelta fatta, ma Giorgia Meloni al termine della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia ha comunque tolto ogni dubbio, chiedendo direttamente agli italiani, alcuni in passeggiata dietro di lei, sulla spiaggia, di confermare la scelta fatta alle politiche, “affinché l'Italia possa cambiare l'Europa”, ha promesso. Quasi un referendum su se stessa insomma, che secondo l'opposizione va contrastato, e anche Carlo Calenda, che si era sempre detto contrario alle candidature di chi, poi, in Europa non ci va, ha cambiato idea e si candida in tutte le circoscrizioni con Elena Bonetti: “Dobbiamo opporci – ha scritto – con tutti i mezzi al progetto di 'una piccola Italia in una piccola Europa' di Giorgia Meloni”.

Iniziato questa mattina in Aula alla Camera l'esame del disegno di legge sull'autonomia differenziata, licenziato dalla commissione Affari Costituzionali con molte polemiche, per un emendamento dell'opposizione approvato, ma il cui esito non è stato proclamato perché ritenuto “non chiaro”. Sempre in commissione è stata poi applicata la cosiddetta “ghigliottina”, essendo stati votati solo 80 emendamenti sui 2.200 presentati. La Lega infine è in forte imbarazzo dopo le ultime uscite del generale Vannacci, candidato da Salvini alle europee: le classi separate per i disabili, l'aborto infelice necessità e non diritto, Mussolini uno statista. Queste alcune delle frasi del militare sulle quali anche il resto del centrodestra inizia a prendere le distanze, ma Matteo Salvini lo blinda e annuncia che domani, a Roma, Vannacci sarà accanto a lui per la presentazione del suo libro.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio