Puntata del 28 gennaio 2024

Prima puntata del 2024 di Radio Tutti con un graditissimo ospite che è arrivato da Roma: Daniele Vendemini, studente all' Università "La Sapienza", ha deciso di presentare una tesi di laurea dedicata al nostro programma. Felicissimi di questa notizia e molto curiosi, i ragazzi hanno preparato alcune domande per conoscerlo meglio e per sapere le motivazioni di questa scelta.





Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi con disabilità nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.