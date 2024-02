Puntata del 25 febbraio 2024

L'ultima domenica del mese, come sempre alle ore 10, c'è l'appuntamento con Radio Tutti. In questa puntata è venuto a trovarci un giovane e bravissimo musicista: Loris Casadei, che fa parte della "San Marino Concert Band" e dell' "Orchestra Santa Balera", con la quale si è esibito, suonando il suo clarinetto, alla seconda serata del Festival di Sanremo.

Loris ha poi risposto alle domande dei nostri ragazzi.





Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi con disabilità nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.