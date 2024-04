Puntata del 28 aprile 2024

In questa puntata di aprile è venuta a trovarci una bravissima ballerina e insegnante di danza: Sabrina Minguzzi di Rapsodia Latina.

Sabrina , attraverso le domande dei ragazzi, ha raccontato il suo esordio nel mondo della danza, la sua grande passione per il ballo e le tantissime partecipazioni a gare internazionali. Un bellissimo percorso e tanta simpatia da parte di Sabrina che ringraziamo per la sua presenza a Radio Tutti.





Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi con disabilità nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.