Puntata del 26 marzo 2023

In questa puntata primaverile di Radio Tutti abbiamo ospitato la giovanissima cantante sammarinese Kida, finalista a "Una Voce per San Marino".

I nostri ragazzi, conduttori della trasmissione insieme ad Anna e Irol, hanno fatto tante domande alla brava e simpatica artista.

Si è parlato di musica, progetti futuri e dell' emozione provata sul palco della finalissima.

Un grande grazie a Kida per la sua disponibilità, con la speranza di poterla riavere come ospite all' uscita del prossimo disco.

Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.