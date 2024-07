In questa puntata i nostri ragazzi insieme ad Anna Gaspari, Irol e Paolo Bartolini di Radio Web InVolo trasmettereanno da Pinarella di Cervia presso la Casa Vacanze San Marino. Si parlerà di estate ed eventi estivi, RadioTutti augura una super stagione a tutti i nostri ascoltatori.









Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi con disabilità nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.