In questa puntata di #RadioTutti festeggiamo la fine del 2023, i ragazzi ci daranno qualche impressione sull'anno passato e su quello che arriverà. Ascolteremo anche dei messaggi speciali di auguri dai nostri colleghi e dai nostri fan.





Radio Tutti è un progetto dedicato all' integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.