Puntata del 31 Agosto 2021

Anche in questo mese di agosto Radio Tutti è in versione estiva e noi continuiamo ad incontrare altri ospiti che hanno partecipato alla realizzazione delle nostre trasmissioni.

Ascolteremo estratti dalle puntate nelle quali abbiamo ospitato l' Associazione Don Chisciotte (Elena Barulli, Angelica Bezziccari e Simone Maria Fiorani), Igor Biordi, Monica Hill e Barbara Frisoni.

Grazie ancora a tutti gli ospiti di Radio Tutti e appuntamento alla nuova stagione, dal 30 settembre su Radio San Marino.

Radio Tutti è un progetto dedicato all' integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.