In questa puntata insieme a Irol c'è Il Turco, veterano del rap romano e fuori con il singolo "It Was A Good Day" prodotto da Nex Cassel. In Italia è uscito "Ferite" di Capoplaza, parleremo anche di quello che succede oltre oceano riguardo il dissing Drake vs Kendrick Lamar. Tra gli emergenti della settimana c'è Neux con Cognitive Warfare.