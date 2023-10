Oliver, anche detto Kuma, è il conduttore di Real Talk. Insieme agli ideatori Khaled & Bosca fa parte dello show di Rap Italiano più cliccato su YouTube. E' iniziata anche una collaborazione con Netflix e farà parte della nuova serie "Rhythm + Flow Italia".



Durante la puntata ascolteremo alcune tracce del nuovo album di Drake "For All The Dogs" e parleremo del caso riguardante l'omicidio di 2Pac, finalmente risolto.