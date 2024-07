A Polignano a Mare torna lo spettacolo del Cliff Diving

Polignano è un affresco sul mare a trampolino preferito per chi fa di tuffarsi un mestiere e allora tanto vale farlo dentro la grande bellezza della perla dell'Adriatico. Red Bull Cliff Diving World Series a dirlo per inteto e piattaforme di 27 e 21 metri. Vento, molto bene. Non è simpatico quando gli atleti diventano proiettili umani che in caduta raggiungono quasi i 90 orar. Comunque i migliori sono il rumeno Constantin Popovici che ha fatto sua la gara maschile battendo dopo 4 tuffi lo statunitense James Liechtenstein, attuale leader della classifica generale. Terzo il messicano Paredes, il primo italiano è Andrea Barnaba, sesto. Paura per il russo Fedotov che è entrato sbilanciato in acqua: immediatamente soccorso e traportato all'ospedale di Monopoli, le condizioni non destano preoccupazione. Dopo 3 tappe del mondiale Liechtenstein guida su Popovici e il britannico Heslop. Tra le donne trionfo dell'australiana Rhiannan Iffland con ampio margine sulla seconda, la statunitense Arnett. Terza la canadese Carlson, settimana la triestina Elena Cosetti.