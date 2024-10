ATP Basilea: Holger Rune ai quarti di finale

Holger Rune accede ai quarti di finale dell'ATP di Basilea. Il vincitore del San Marino Open 2021 supera in due set il padrone di casa Dominic Stricker. Il numero 4 del seeding ha ragione dell'avversario in 1 ora e 29 minuti. Rune emerge dopo i primi scambi, mentre Stricker riesce in un paio di occasioni a conquistare il punto con grande eleganza. Nella parte centrale della sfida conferma le sue qualità. Il primo set si chiude in poco più di mezzora con il punteggio di 6-3. Il momento più importante del set è nel quarto game quando il danese ottiene l'unico break del parziale.

Più complicato il secondo set per Rune contro il numero 258 del mondo. Il danese perde il contatto con le linee del campo, dando coraggio al padrone di casa. Rune concede anche due palle-break nel sesto game, non sfruttando cinque occasioni per chiudere il gioco. Si arriva con Stricker a servire per il set sul 5-3. Qui arriva la reazione di Rune che piazza il contro-break. Lo svizzero si guadagna almeno il tie-break. Rune va sotto 1-0, poi infila sei punti. Il punteggio è 7-2 Rune in 58 minuti. Il danese sfiderà il belga Goffin nei quarti di finale.