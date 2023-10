Bronzo di Roberto Raschi ai campionati italiani di tiro a segno

A Milano sono andati in scena i campionati italiani assoluti di tiro 2023 e vi hanno partecipato per la Federazione Sammarinese Tiro a Segno Roberto Raschi, Agata Riccardi e Maria Luisa Menicucci. Raschi nella carabina libera a terra è arrivato a podio, concludendo al terzo posto con 601,4 punti. Per Agata Riccardi una gara con un inizio in salita e recuperata nella seconda metà, la sammarinese si è fermata in finale al settimo posto con 617,8 punti. Anche Maria Luisa Menicucci è riuscita a ben figurare nella specialità pistole a 10 metri, chiudendo al 13° posto con 521 punti.