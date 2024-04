La Diamond League di atletica fa tappa a Suzou

Prima parte del programma terminato nella tappa di Suzou della Diamond League. Il sudafricano Akani Simbine vince in rimonta i 100 metri in 10.01 fulminando sul traguardo l'americano Coleman. Statunitense anche la medaglia di bronzo Kerley. I 100 ostacoli donne sono uno psicodramma. Tobi Amusan taglia per prima il traguardo, ma viene squalificata per falsa partenza e così il successo va alla portoricana Jasmine Camacho Quinn in un 12,63 davanti a Charlton e Williams. Nei 200 femminili la spunta la britannica Daryll Neita, che chiude con il tempo di 22.62. Daniel Roberts si ferma a un solo centesimo dal primato stagionale e conquista i 110 ostacoli davanti al giapponese Izumiya e al vero favorito, il deludente giamaicano Hansle Parchment. Reduce dal nuovo primato del mondo fissato a 6,24 Armand Duplantis vince e stabilisce il nuovo record del meeting. Senza problemi fino ai 6 metri prima dell'assalto ai 6,25 che sarebbe nuovo record. Ma si ferma e per una volta il tetto del mondo resta dov'è. Quinto posto nel lungo per Mattia Furlani con 7,88, la giapponese Kitaguchi vince scagliando il giavellotto a 62,97, nuovo primato stagionale.