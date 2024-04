McNulty vola in Romandia, in Turchia vince Van Den Broeck

Brandon McNulty si allea con il meteo e vince a sorpresa la Crono di Oron, terza tappa del Giro di Romandia. L'americano della UAE Emirates in coda alla classifica generale è stato tra i primissimi a prendere il via e quindi tra i pochi a non dover fare i conti con la pioggia, che ha invece disturbato gran parte dei corridori. Secondo tempo finale per Magnus Sheffield della Ineos Grenadiers, che ha chiuso con 12'' in più rispetto al connazionale McNulty, mentre sul terzo gradino del podio sale l’austriaco Felix Groβschartner a 14'' dal vincitore. La vetta della generale la prende Juan Ayuso, che ha chiuso al quarto posto, a 21″ da McNulty e che ha fatto meglio di tutti gli altri uomini di classifica. Lo spagnolo ha ora 7'' di vantaggio in classifica generale su Ilan Van Wilder. In Turchia è stato Frank Van Den Broeck a vincere la tappa regina sfilando la maglia di leader al compagno di squadra Andresen e di fatto ipotecando il successo finale. La sesta, dopo una serie di frazioni veloci, era attesa come quella decisiva. 160 chilometri, gli ultimi 14 dei quali con una pendenza media del 7 per cento. Con due tappe ancora da disputare l'olandese Van Den Broek guida con 4" su Kudus e 9" su Double. Migliore tra gli italiani è Valerio Conti, dodicesimo.