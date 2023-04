Campionato italiano federale a squadre: Campo/Zangheri di bronzo a Bellaria

Al campionato italiano federale di beach volley per società (Serie Silver), il team della Beach & Park formato da Claudia Campo e Cristina Zangheri riesce a salire sul terzo gradino del podio. Succede sabato 15 aprile nella tappa bellariese, sulla sabbia del Polo Est Village. Entrate in gara con la seconda posizione nel ranking, Campo e Zangheri hanno avuto un primo turno difficile riuscendo a battere la coppia Serena Sant / Federica Pasquadibisceglie per 2 a 0 ma sul filo di lana (21/19 21/19). Dura anche la partita vinta al secondo turno contro Lorena Romagnoli e Alessia Masetti. Un altro 2 a 0.

Le due vittorie hanno proiettato il team della Beach & Park direttamente in semifinale dove ha perso per 2 a 0 (16/21 16/21) con Chiara Praderio e Carlotta Cervella, lombarde dell’Insubria Gallarate. Arriva così la terza “finalina” per il bronzo. E’ un’altra battaglia contro la coppia formata da Giulia e Silvia Giovannini dell’Active Beach di Bologna, vinta 2-1 (19 a 21; 21 a 12; 15 a 12 nei tie break)

“Abbiamo affrontato coppie di buon livello e siamo molto contente di questo risultato. – dicono Claudia e Cristina - Adesso siamo sicure di essere alle finali nazionali di Bibione che si terranno dal 26 al 28 maggio e vedremo di preparci al meglio”.